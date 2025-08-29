“L’Arte dei Giganti” oltre i luoghi comuni 

Due anteprime, ieri a San Gavino Monreale e domenica a Lo Quarter di Alghero, danno avvio a “L’Arte dei Giganti”, nuovo spettacolo multimediale ideato da Gavino Murgia, polistrumentista e compositore nuorese, che porta sul palco un viaggio nella storia millenaria della Sardegna attraverso musica, immagini e tecnologie digitali. Prodotto da MedinSard, il nuovo Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti e riconosciuto dal Ministero della Cultura, lo spettacolo andrà in prima nazionale a novembre al Teatro Massimo di Cagliari per European Jazz Expo e poi all’Eliseo di Nuoro per il Festival Anima Nera.

La scintilla, racconta Murgia, è nata dalla passione per l’arte ereditata dal padre: «Fin da ragazzo osservavo la scultura, la pittura, la fotografia. Poi ho ristretto lo sguardo sulla produzione artistica della mia isola. Ho studiato e selezionato opere dal Neolitico al contemporaneo, dalla Venere di Macomer fino a Lai, Sciola, Nivola. Ho costruito le musiche come un unico filo artistico, un linguaggio che abbraccia settemila anni».

Sul palco Murgia è affiancato da Luciano Biondini alla fisarmonica, Marcello Peghin alle chitarre, Jason Cagwin alle percussioni, Giuseppe Frana a oud e saz. «Con alcuni collaboro da oltre vent’anni. Ho voluto inserire strumenti come l’oud e il saz: appena senti una nota capisci che sei nel cuore del Mediterraneo».

La sfida è quella di far convivere strumenti ancestrali e tecnologie digitali: «Il digitale è al servizio della musica». Ledwall e mapping 3D diventano materia plasmabile. La tecnologia viene piegata alle esigenze artistiche, non il contrario.

Il rischio degli stereotipi è presente. Murgia ne è consapevole: «La Sardegna è una vetrina di gioielli da mostrare, a patto che si usino linguaggi capaci di far arrivare altrove la tradizione: come Manzoni ha disegnato Ferrari partendo da Nuoro, così Marras con gli abiti e le ricamatrici di Ittiri a New York».

Un equilibrio sottile, tra radici e modernità, che è frutto di ricerca e di esperienza: «All’inizio si fatica a dare forma alle idee, poi l’esperienza ti permette di realizzarle con consapevolezza». Il codice espressivo è moderno, ma le radici sono salde, così come il messaggio: «Raccontare la storia dell’arte in modo nuovo».

L’obiettivo è una tournée nei teatri del Mediterraneo, «noi acquistiamo tanti spettacoli. Sarebbe opportuno ora esportare non solo il pecorino, ma anche cultura e arte», oltre a contrastare un’auto-narrazione, spesso folclorica, di Sardegna: «Lo spettacolo è un’occasione per la scoperta, più che di riscoperta, della bellezza sotto i nostri occhi». Con uno stimolo ai giovani artisti isolani: «Interessatevi di tutto. Dalla foglia di un albero a una goccia d’acqua. Non esistono ricette, ma curiosità e passione da applicare al vostro linguaggio». Con “L’Arte dei Giganti” il racconto della Sardegna vuol assumere una forma nuova, mescolando strumenti antichi, strumenti del presente e un linguaggio comune di note. Per guidare l’Isola fuori dai luoghi comuni.

