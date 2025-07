L’arte dei centri sospesi va in trasferta 

Talmente belli e suggestivi da comparire con la stessa installazione sospesa a mezz’aria nella piazza Maria Ausiliatrice di Arborea per fungere da attrattiva nell’imminente festa patronale: i centrini sospesi di corso Repubblica a Domusnovas spopolano fino al punto di essere “copiati” tali e quali a seguito di una visita nel paese delle grotte con la quale la sindaca di Arborea Manuela Pintus ha visionato l’installazione. Se n’è fatta spiegare ogni segreto da Paola Pau, Alessandra Stara e Rita Lillu, le “tre signore dalle mani d’oro” ideatrici della ragnatela da 877 centrini sospesi che caratterizza il corso dai mattoncini colorati. E pazienza se nemmeno in questa quarta edizione del progetto non si sia riusciti a “coprire” interamente il corso («abbiamo fatto male i calcoli ma lavoreremo per raggiungere l’obiettivo l’anno prossimo», dice Paola Pau) dato che i centrini continuano ad avere un successo straripante. Ben 382 quelli di Arborea: «Piacciono a tutti - dice Manuela Pintus - e saranno un valore aggiunto per la festa patronale». Alessandra Stara ha già visto delle foto: «Hanno fatto un bellissimo lavoro che andremo presto a vedere: siamo state invitate ufficialmente». Orgogliosa la sindaca Isangela Mascia: «Lieta che un’opera artigianale come questa divenga “oggetto” di scambio culturale e professionale tra due Comuni affini per tante ragioni».

