L’arte degli artigiani sardi a Casa Cara 

Ogni angolo di Casa Cara è un racconto dell’Isola, dell’arte in tutte le sue sfumature, che si intreccia con il passato di una famiglia che in quella dimora ha cresciuto diverse generazioni. Un mix fra storia, bellezza e innovazione, le parole chiave che di fatto racchiudono la missione del primo Salone dell’artigianato artistico della Sardegna ospitato a Selargius per tutta l’estate, un percorso fatto di spazi espositivi, laboratori, che si snoda fra l’antica casa campidanese di via Fratelli Bandiera e il complesso di Si ‘e Boi.

La vetrina

L’iniziativa è promossa dall’associazione Acuas, che vanta la paternità del progetto ambizioso finanziato dalla Regione e sposato subito dal Comune. Venerdì il taglio del nastro. «Il Salone sarà aperto sino al 5 settembre, con 57 artigiani e designer arrivati da tutta l’Isola», spiega Claudio Puddu, segretario di Acuas, affiancato dal presidente Claudio Pulli. A Si ‘e Boi è previsto il punto ristoro con piatti della tradizone sarda. «Questa è l’edizione zero, speriamo si possa replicare l’anno prossimo», dice Puddu.

La regia è di Marcello Muru, il direttore artistico del salone, che ha curato ogni minimo dettaglio dentro e fuori Casa Cara: «La missione è portare le eccellenze dell’artigianato artistico della Sardegna alle porte di Cagliari – sono le sue parole -, un concentrato di identità sarda ma in un’ottica moderna. Ci aspettiamo un grande afflusso, dai croceristi al turismo locale».

Le eccellenze

All’ingresso, quasi ad accogliere i visitatori, ci sono le Rejnas di Mara Damiani, un’eccellenza sarda che col suo design identitario diffonde la storia isolana nell’oltremare. «Per me è un onore poter partecipare a quest’evento in chiave moderna – spiega –, fra l’altro il primo che nasce nel Sud Sardegna con una valenza regionale, con artigiani e designer, capace di valorizzare il patrimonio culturale e i talenti della nostra terra». C’è anche una buona rappresentanza di artigiani selargini, otto in tutto. Fra loro anche Giuliana Collu, artista della ceramica, settore dove storicamente la città vanta tante eccellenze. «Fondamentale avere iniziative come questa nelle diverse città della Sardegna, almeno in quelle più importanti», dice.

Gli obiettivi

Presente, in rappresentanza dell’assessorato regionale al Turismo, Stefano Piano, segretario particolare dell’assessore Franco Cuccureddu. Insieme a lui la vicesindaca Gabriella Mameli, con le assessore alle Attività produttive Rita Ragatzu, alla Cultura Sara Pilia, e il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis: «Un’occasione preziosa per promuovere Selargius, anche in una chiave turistica, e una vetrina d’eccezione per le tante realtà artigianali presenti nel nostro territorio e in tutta la Sardegna. Con la speranza che possa magari diventare un appuntamento fisso come avviene con gli eventi di Mògoro e Samugheo».

RIPRODUZIONE RISERVATA