«L’arte contro le barriere della disabilità» 

L’arte e la natura sono mezzi di integrazione per i ragazzi dell’associazione Delfino che da 20 anni aiuta le persone con disabilità. Così ha preso il via il progetto pluriennale “Come un albero” che vede importanti momenti di incontro anche con i bambini degli istituti scolastici del territorio. Lo racconta Piero Follesa, dinamico presidente del sodalizio che raggruppa tra familiari e volontari più di 50 persone: «Questo progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, vede la collaborazione della scuola primaria di San Gavino e di Gonnosfanadiga per attività creative, per la realizzazione di un murale per attività di agricoltura sociale. La nostra associazione svolge attività in favore delle persone in situazione di disabilità. Per portare avanti i diversi progetti si avvale in modo prevalente degli associati, dei volontari, dei collaboratori, di una pittrice, di istruttori e tirocinanti. Gli associati non sono solo di San Gavino ma provengono dai paesi vicini come Sardara, Guspini, Pabillonis, Gonnosfanadiga, Collinas e Gonnostramatza». La collaborazione con la pittrice Gisella Mura va avanti da anni: «L’arte, soprattutto la pittura, è uno strumento senza barriere, libero, in cui tutte le persone possono esprimere le proprie emozioni e sentimenti». ( g. pit. )

