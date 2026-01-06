L’arte attira visitatori nelle feste di fine anno 

Biglietti staccati da record durante le festività natalizie per i musei della città. Dal Man con oltre 300 ingressi al giorno, sino a Spazio Ilisso che ha sfiorato i 280 al giorno, sino ai tre musei facenti capo all'Isre, e l'Archeologico che ha registrato un numero di ingressi superiore di ben il 20 per cento in più rispetto a tutta la sua storia. Dal 20 dicembre al 6 gennaio i flussi di visitatori sono stati costanti, e «al di là delle più rosee aspettative», ha detto Vanna Fois di Spazio Ilisso, dove è stato fondamentale “l'effetto Ciusa” generato dalla mostra temporanea in corso. Al Man diretto da Chiara Gatti i picchi ci sono stati soprattutto nei giorni con ingresso gratuito. I visitatori, soprattutto giovani, provengono da Cagliari, Sassari, Olbia ma anche da tanti Paesi europei come Francia, Paesi Bassi e non solo.

All'Isre «il connubio tra mostre permanenti e temporanee funziona», dice il presidente Stefano Lavra. Infatti, la Casa museo Grazia Deledda con la temporanea “Alba di un capolavoro” registra ingressi in continuo aumento, così come al museo della Ceramica con “La mistica del quotidiano” che stimola la curiosità di adulti e bambini, e “Tessere per resistere” al museo del Costume. Al museo archeologico diretto da Antonio Cosseddu, dicembre si è rivelato positivo con un aumento del 18 per cento rispetto al 2024.

