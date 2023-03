«L’Arst ripristini le fermate dell’autobus» 

I lavori in via Cagliari procedono, tra mille disagi per automobilisti e residenti, ma c’è già chi pensa al momento in cui il cantiere sarà concluso.

«Chiediamo che non appena verrà riaperta la via Cagliari, tra qualche giorno, il Comune solleciti l’Arst perché ripristini tutte le fermate che sono state soppresse, ma anche che le corriere riprendono il normale attraversamento della città». La richiesta arriva di pendolari, studenti e lavoratori, arriva dalle pagine social non appena è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura della via Cagliari dopo i lunghi lavori di rifacimento dei marciapiedi e, in ultimo, il ripristino nuovo del manto da spalto lungo una delle principali strade di collegamento di Sestu.

I disagi per chi ogni giorno deve prendere il bus per andare a Cagliari per studiare o per lavorare si sono moltiplicati da quando la metropolitana leggera ha interrotto le corse per piazza Repubblica nel capoluogo, sostituendole con linee di bus in numero spesso non sufficiente.

Un gran numero di ragazzi e adulti ogni giorno devono dunque prendere vari mezzi pubblici per arrivare a destinazione, ma soprattutto una volta tornati a Sestu spesso vengono lasciati lontani dalle abitazioni a causa dello stravolgimento del normale percorso delle corriere, cambiato da tempo a causa del numero di cantieri che hanno riguardato prima il gas di città, poi la fibra ottica e infine la sistemazione di strade e marciapiedi.

Ora che lavori sono pressoché ultimati si leva dai social la richiesta di un ritorno alla normalità.

