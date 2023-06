L’Arst chiude la stazione  

«Entro fine mese la stazione Arst di via Cagliari sarà liberata e i pullman troveranno accoglienza nel Centro intermodale».

Carlo Poledrini, direttore generale dell’Azienda regionale di trasporto pubblico, è pronto a fare scattare il conto alla rovescia per il trasferimento della flotta autobus in via Ghilarza dove oggi, dopo anni di attesa, è previsto il taglio del nastro. «Stiamo definendo gli ultimi dettagli legati al traffico e ai percorsi - aggiunge - poi consegneremo all’amministrazione civica l’area di via Cagliari».

L’addio

La cessione dell’autostazione era contenuta in un vecchio accordo stipulato prima del 1985, anno in cui dalla vecchia sede di via Tirso, l’autostazione venne trasferita davanti ai Palazzi Saia. Quali siano gli estremi del compromesso e se sia prevista una contropartita economica non è però chiarissimo.

«È necessario riaffrontare il discorso - va avanti Poledrini - ma siamo assolutamente intenzionati a rispettare gli impegni presi». La scelta di attendere fine mese è stata determinata anche dalla volontà di ridurre il più possibile i disagi per i viaggiatori, in particolare gli studenti che, con le scuole ancora aperte, affollano le linee extraurbane.

La rivoluzione

Poi scatterà la rivoluzione, anche se probabilmente «sarà necessario mantenere alcune fermate in via Cagliari per venire incontro alle esigenze degli utenti - osserva il direttore Arst - anche perché, con la base in via Ghilarza tutte le linee saranno allungate e di conseguenza aumenteranno anche i tempi di percorrenza».

L’obiettivo

L’auspicio è che con l’entrata in funzione del Centro intermodale aumenti il volume di passeggeri sfruttando l’interscambio tra ferro e gomma.

«Sulla carta è difficile misurare quelli che saranno i benefici, lo vedremo solo con il tempo - conclude Poledrini - lo scopo è creare una maggiore facilità di accesso al trasporto pubblico, alleggerendo quindi il traffico cittadino».

Resta da definire il futuro dell’autostazione di via Cagliari. Una delle ipotesi è che l’amministrazione civica decida di realizzare un parcheggio per sopperire oggi alla carenza accentuata dai lavori in piazza Manno e domani in previsione di una chiusura al traffico del centro storico proprio a partire dalla nuova piazza.

