L’Arst attiva la linea  per Sarrala 

Nell’uovo di Pasqua gli abitanti di Sarrala trovano la linea di servizio pubblico. È stata attivata la tratta Tertenia-Sarrala che, da sempre, veniva assicurata da un imprenditore privato con l’azienda pubblico ente appaltante. Da qualche giorno è cambiato tutto ed è direttamente Arst a gestire il servizio con i propri mezzi, garantendo il trasporto degli utenti, in prevalenza comitive di studenti, verso l’abitato di Tertenia da dove possono prendere le coincidenze verso le varie destinazioni. Ogni giorno il pullman parte da Tertenia alle 6.05 diretto alla marina. Il rientro alla fermata principale dell’abitato è programmato per le 7.10. Cinque minuti dopo lo stesso bus prosegue per Lanusei, mentre altri mezzi caricano i pendolari che devono raggiungere Tortolì, Cardedu e Muravera. Nel pomeriggio il pullman parte alle 14.30 per Sarrala dove arriva dopo mezz’ora. (ro. se.)

