L’arsenale era a casa di Locci 

In casa custodiva una sessantina di armi. Anche di precisione. Alcune di pregevole fattura. Fucili da caccia, bombe e caricatori. Tutto materiale pronto all’uso. È un arsenale quello che i carabinieri hanno sequestrato nell’abitazione di Giampaolo Locci, 57 anni. Originario di Bari Sardo, in giovane età è stato agente di polizia penitenziaria. Controllava i detenuti, prima che lo diventasse anche lui, condannato nel processo “Tuono”. Era uomo di fiducia di Maria Ausilia Piroddi, la segretaria della Cgil territoriale che a Bari Sardo, tra il 1996 e il 1998, aveva seminato il terrore per condizionare la vita politica del paese.

Il profilo

Giampaolo Locci, secondo le ipotesi degli investigatori della Dda, guidati dal procuratore Rodolfo Sabelli e dal sostituto Danilo Tronci, aveva un ruolo di primissimo piano nell’attività del maxi traffico di cocaina smantellato lunedì con 59 arresti. Il ritrovamento dell’arsenale nella sua abitazione conferma l’alto profilo criminale dell’uomo, che dopo aver riacquistato la libertà, dopo aver scontato la pena per i reati commessi nella seconda metà degli anni Novanta, era rientrato in paese dove si dedicava alla campagna. Andava ad arare la terra e, stando al teorema investigativo, gestiva con destrezza un imponente mercato della droga. Fiumi di cocaina, provenienti dalla Penisola attraverso un collaudato sistema di trasferimento. Aveva conoscenze (oltre all'autista personale, Davide Carracoi, 51 anni, anch'egli di Bari Sardo, arrestato pure lui e difeso da Alessandro Fanni) e attrezzature giuste per farlo, l’ex guardia penitenziaria attualmente rinchiusa nel carcere di Lanusei e assistito dall’avvocato Gennaro Di Michele.

Indagato irreperibile

Alle dipendenze di Locci, secondo gli inquirenti che hanno coordinato l’operazione “Termine” lavorava anche Vincenzo Beniamino Marongiu, per tutti Mino. E con quest’ultimo, ucciso il 9 luglio 2024 in piazza Roma ad Arzana all’età di 52 anni, collaborava anche il figlio, Nicola, che di anni ne ha 21. Quest’ultimo figura nella rosa delle 59 persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Melis ma, al momento, è irreperibile. Fino a ieri sera non risultava si fosse costituito o arrestato. Non è escluso che il giovane si trovi all’estero.

