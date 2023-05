L’Arsenal vince e spera nello sgambetto al City 

L’Arsenal risponde al Manchester City e, nella 35ª giornata di Premier League, vince 2-0 in casa del Newcastle, portandosi a -1 da Guardiola che, però, ha ancora una partita in meno. A sbloccare il match è Odegaard, in gol con un gran sinistro dal limite al 14’, mentre a chiudere i giochi al 72’ è l'autorete di Schar. I Magpies, invece, restano in zona Champions, ma il quinto posto del Liverpool non è più così lontano. Nell’altra gara tra West Ham e Manchester United i londinesi di Emery hanno superato la squadra di Ten Hag per 1-0 con gol di Benrahma.

Bundesliga

Il Borussia Dortmund è sempre letale tra le mura amiche: Wolfsburg travolto per 6-0. Un successo che tiene viva la suspense nella corsa al titolo con il Bayern. A tre turni dalla fine, il Bayern Monaco ha un piccolo vantaggio sul Borussia Dortmund (65 a 64).

Scozia

Il Celtic Glasgow ha vinto il 53° titolo di Scozia, l’11° in 12 anni, con quattro partite di anticipo, battendo 2-0 gli Hearts of Midlothian. Con 13 punti di vantaggio non può più essere raggiunto dai Rangers, gli unici, nel 2021, a sfidare la loro egemonia negli ultimi 12 anni. Con 95 punti all’attivo, il Celtic può battere il record assoluto di 106 in una stagione. Giocherà la finale di Coppa il 3 giugno contro l’Inverness.