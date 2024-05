L’Arsenal vince e crede nel titolo 

Londra. Un gol di Leandro Trossard nel primo tempo è bastato all’Arsenal per vincere 1-0 contro il Manchester United e tenere vive le speranze di titolo della Premier. La partita è stata combattuta ma alla fine lo United non è riuscito a fare un favore ai cugini del City fermando l’Arsenal: Rasmus Højlund ha sprecato un’occasione importante proprio in avvio dopo che Scott McTominay aveva rubato palla a Thomas Partey. Al 21’ il vantaggio dei Gunners: Ben White ha sfruttato la lentezza di Casemiro nell’uscire e ha liberato Kai Havertz, che ha passato il pallone all’indietro per Trossard: è il quarto gol in cinque partite con la più semplice delle conclusioni. Il gol è stato sufficiente ai Gunners per ottenere la quinta vittoria consecutiva e recuperare un punto di vantaggio in classifica, anche se il Manchester City ha una partita in meno.

Intanto, in Bundesliga, il Bayer Leverkusen, campione di Germania e finalista di Europa league, ha superato in trasferta il Bochum con i gol di Schick, Boniface, Adli, Stanisic e Grimaldo, conquistando così il traguardo del 50° risultato utile consecutivo. Un vero record per la squadra di Xabi Alonso che però, con il pareggio ottenuto giovedì contro la Roma, ha perso l’opportunità di stabilire anche il record di 49 vittorie consecutive: la formazione tedesca si è fermata a 48 come il Benfica del periodo 1963-65.

RIPRODUZIONE RISERVATA