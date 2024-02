L’Arsenal riapre i giochi in Premier League 

L’Arsenal riapre la Premier League: i Gunners strapazzano il Liverpool e si impongono per 3-1 sui Reds. Gli uomini di Arteta dominano la gara, con i ragazzi di Klopp che provano a difendersi e ripartire ma senza successo. Odegaard e Rice dominano in mezzo al campo e dettano i tempi e i ritmi del gioco. Bukayo Saka trova la rete del vantaggio, anche se poi un’incomprensione tra Raya e Saliba causa l’autorete di Gabriel Magalhaes al termine di una carambola sfortunata. Nella ripresa il Liverpool rientra dagli spogliatoi con più aggressività ma a decidere il match sono due errori grossolani di Alisson. Il portiere brasiliano prima esce inopinatamente e regala il gol a Martinelli; poi, in pieno recupero, si fa battere da un tiro non irresistibile di Trossard. L'Arsenal con questo successo si riporta a -2 dal Liverpool, intanto il Manchester City gongola: i Citizens hanno due partite in meno e in caso di bottino pieno andrebbero in cima alla classifica. Nelle atre gare successo del Manchester United contro il West Ham (3-0) e sconfitta casalinga del Chelsea (4-2 dal Wolverhampton).

Nella Liga, finisce con un pareggio per 1-1 il derby di Madrid tra il Real e l’Atletico. In vantaggio i padroni di casa di Carletto Ancelotti con Brahim Diaz e pari-beffa al 93’ di Llorente.

