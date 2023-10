L’Arsenal finalmente riesce a vincere contro il City 

Londra. I Gunners di Arteta, dopo otto sconfitte consecutive nelle varie competizioni (esclusa la vittoria nel Community Shields ai rigori di pochi mesi fa), tornano a battere il Manchester City nel big match dell’8ª giornata di Premier e si prendono la vetta in coabitazione con il Tottenham: decide una rete di Martinelli, all’87’, su una deviazione sfortunata e clamorosa di Aké.

Gol e spettacolo (2-2) tra il Brighton di De Zerbi e il Liverpool di Klopp. Padroni di casa in vantaggio con Adingra al 20’, ma in chiusura di primo tempo si scatena Salah che prima trova il pari su invito di Nunez, poi trasforma il rigore che porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa però, a 12’ dalla fine Dunk regala il meritato pareggio al Brighton. Altro 2-2 tra West Ham e Newcastle. Gli eurorivali del Milan riacciuffati in extremis da una rete di Kudus, dopo aver pregustato la rimonta sul campo dei londinesi. Infine, Wolverhampton e Aston Villa si chiude sul punteggio di 1-1, con Zaniolo che entra solo nella ripresa.

Liga e Ligue 1

In Spagna, l’Atletico Madrid vince in extremis per 2-1 con gol di Griezmann all’89’. Il Barcellona si ferma a Granada: pari per 2-2 (i padroni di casa vincevano per 2-0). Infine, il Lione di Fabio Grosso pareggia in casa per 3-3 mentre il Marsiglia di Gattuso supera per 3 gol a zero il Le Havre.

