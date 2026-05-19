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Premier League.
20 maggio 2026 alle 00:27

L’Arsenal campione d’Inghilterra 

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Il Manchester City ha chiuso con un pareggio (1-1) la trasferta in casa del Bournemouth, nella penultima giornata della Premier League. Con questo risultato l'Arsenal si laurea campione d'Inghilterra, traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. L'Arsenal ha infatti ha 82 punti, contro i 78 dei Citizens.

La finale

La squadra allenata dallo spagnolo Arteta, nella quale milita il nazionale azzurro Calafiori, sogna ora una storica doppietta. Il 30 maggio è infatti attesa dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, dove avrà l'occasione di vincere per la prima volta il più prestigioso trofeo del calcio europeo.

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