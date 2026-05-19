L’Arsenal campione d’Inghilterra 

Il Manchester City ha chiuso con un pareggio (1-1) la trasferta in casa del Bournemouth, nella penultima giornata della Premier League. Con questo risultato l'Arsenal si laurea campione d'Inghilterra, traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. L'Arsenal ha infatti ha 82 punti, contro i 78 dei Citizens.

La finale

La squadra allenata dallo spagnolo Arteta, nella quale milita il nazionale azzurro Calafiori, sogna ora una storica doppietta. Il 30 maggio è infatti attesa dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, dove avrà l'occasione di vincere per la prima volta il più prestigioso trofeo del calcio europeo.

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