L’Arsenal abbatte il Fulham e consolida la vetta 

Non si ferma la corsa dell’Arsenal che si riprende cinque punti di vantaggio in classifica sul Manchester City, travolgendo il Fulham, sconfitto per 3-0 a Craven Cottage. Grazie ai gol di Gabriel, Martinelli e Ødegaard, l’Arsenal conquista senza problemi la quinta vittoria di fila in Premier (e la numero 100 per il tecnico Arteta) dominando in casa della rivelazione stagionale. Falsa ripartenza invece per lo United: in dieci per un’ora (per l’espulsione di Casemiro al secondo rosso diretto in tre partite), non va oltre lo 0-0 con il Southampton ultimo in classifica, dopo il 7-0 preso a Liverpool nell’ultimo turno.

Bundesliga

Una squadra stanca, ma capace di sfruttare gli episodi. Il Friburgo, avversario europeo della Juventus (giovedì il ritorno degli ottavi di Europa League) vince 2-1 in casa contro l’Hoffenheim che fa registrare così la settima sconfitta di fila. Decidono i gol di Eggestein (al 5’) e Doan (all’89’). Inutile il momentaneo pareggio di Stiller (al 49’). Pareggio dell’Union Berlino a Wolfsburg (1-1).

Liga

Il Barcellona vince in terra basca contro l’Athletic Bilbao, grazie a un gol di Raphinha alla fine del primo tempo, e mantiene così il primo posto in classifica con nove punti di vantaggio sul Real Madrid.