L’arrivo a Monaco è una volata a due 

Una volata nella notte per decidere il vincitore in tempo reale della prima edizione della regata internazionale Cagliari-Monaco, di vela d’altura, scatta a lunedì da Cagliari, che oggi potrebbe conoscere la sua classifica: ieri in tarda serata proseguiva il duello tra Botta Dritta, l’Advance da 66 piedi dell’armatore Adalberto Miani, e Furibonda, lo Sly Yacht da 53 di Giancarlo Vedelago che sin dall’uscita del Golfo degli Angeli ha tentato di seguirne la scia. La sfida tra la barca dello Yacht Clube de Monaco e quella dello YC Sanremo monopolizza l’attenzione. Le altre sono staccate e sono rimaste in cinque, dopo il ritiro di Preferisco, l’Azure 40 di Luciano Cau.

Al terzo posto, garrisce la bandiera di Antigua sulla poppa di Mariella, lo yawl del 1938 di Carlo Falcone che si è avvantaggiata rispetto alle due imbarcazioni con le insegne di Cagliari. Quarta provvisoria ieri era Free Emotions (Marco Fadda), il Jenneau 32 del Vela Club Cagliari (ma con il guiodone della Canottieri Ichnusa), davanti a rEvolution (Riccardo Bandino), un First 39 dell’Istituto Nautico Buccari.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un brusco calo del maestrale che ha aumentato il distacco tra le due battistrada e le tre barche staccate, incappate in buchi di vento mentre navigavano al largo della Corsica. Difficile per queste tre riuscire a chiudere la prova entro la giornata odierna. ( c.a.m. )

