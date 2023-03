Larrivey, il Cagliari nel cuore e nel mirino 

Stessa stagione ma con casacca diversa, per Joaquin Larrivey sarà un secondo ritorno a Cagliari da avversario. Il primo appena pochi mesi fa, lo scorso dicembre, da ultimo della classe con la maglia del Cosenza; il secondo sabato prossimo - dopo il trasferimento nel mercato di gennaio - con la maglia del Südtirol e dai piani alti della classifica.

Dal sud al nord

Da un estremo all’altro in tutti i sensi, anche geograficamente. L’altro atteso ex della gara, Pierpaolo Bisoli, alla guida degli altoatesini ha voluto a tutti i costi “El Bati”, suo riferimento nella clamorosa salvezza del Cosenza la scorsa stagione. Dal Cile in Italia, a inizi 2022, era stato proprio Bisoli a voler puntare su di lui in Calabria, scommessa vinta perché “Larry”, classe 1984, si è reso grande protagonista nella scorsa stagione segnando 8 gol in 17 partite, compresa la doppietta che ha sancito la salvezza nei playout disputati contro il Vicenza. Fascia da capitano nel braccio e ancora 3 reti in 20 gare di campionato sempre col Cosenza questa stagione, prima del passaggio nell’altra estremità d’Italia. Il top per uno come Larrivey che da sempre ama girare il mondo insieme alla sua famiglia e nutrirsi di nuove esperienze professionali e culturali. Era arrivato dall’Argentina a Cagliari nel 2009, ha poi giocato in Spagna, Arabia Saudita, Giappone, Paraguay e Cile. Il suo ritorno in Italia è di appena un anno fa, datato 3 febbraio 2022.

Nuovi obiettivi

Dalla conquista della salvezza accanto a Bisoli, al sogno promozione in Serie A sempre insieme all’allenatore di Porretta Terme, l’obiettivo ormai è dichiarato e a Cagliari tornerà per cercare di strappare tre punti preziosi in un match che fa vivere già grandi emozioni e un intenso amarcord.