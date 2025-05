L’arrivederci della Dinamo 

Sassari. Il saluto al PalaSerradimigni (ore 18.15) contro la Germani Brescia sarà eseguito da una Dinamo ancora a organico ridotto. Il play Bibbins è tra gli infortunati di Trento quello con maggiori possibilità di recupero. Il lungo Thomas è ancora in dubbio, ma in ogni caso ci sarà la stagione prossima. Fermi invece il centro Halilovic e il lungo Renfro. Caduti nel dimenticatoio l'alapivot italiana Udom e l'ala Sokolowski. La Dinamo delle tante guardie proverà a metterla sul ritmo, ma sarà difficile contrastare l'ex Bilan, un play di 213 cm, che non ha rivali nel post basso in serie A. Manca agli ospiti l'alapivot Ndour, ma l'atletismo delle ali Rivers e Burnell (altro ex) sarà difficile da arginare, visto che le assenze costringono quasi tutti i giocatori biancoblù a scalare verso l'alto. Così se Thomas resterà inutilizzato Bendzius dovrà fare il “5”, mentre da “4” giocherà Veronesi che sarà anche massiccio ma non supera i 195 cm. A proposito, Veronesi ha debuttato in serie A proprio a Brescia, nel campionato 2017/18.

Tanti play

Il terzo ex degli ospiti è il play-guardia Dowe che insieme a Della Valle, Ivanovic e Cournohh costituisce un reparto piccoli di tanto talento offensivo. Tutto da gustare il duello con Bibbins, Cappelletti e Weber, che saranno aiutati da Gazi, autore di una discreta prova a Trento. Tra le curiosità del match la sfida delle panchine tra due ottimi play: Bulleri per il Banco di Sardegna, Poeta per la Germani. Non a caso le loro squadre praticano un basket che sembra richiamare il gioco dei decenni passati dove c'era più varietà tecnica e tattica.

