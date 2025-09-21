L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere» 

La Lega si radicalizza. E da Pontida urla il suo no alla guerra e allo straniero «che non si integra». Perciò, «l'obiettivo è tornare a blindare i confini italiani» in nome della difesa dell'Occidente, su cui Matteo Salvini è pronto a scendere in piazza. Così dal palco della sua 33esima Pontida, annuncia una grande manifestazione il 14 febbraio, sulla scia di quelle anti Islam e anti irregolari viste nelle capitali europee. Non dà alcun dettaglio ma chiede al popolo leghista di esserci, sulla fiducia. «A testa alta per la difesa dei valori, diritti, confini e delle libertà della civiltà occidentale», è la sua arringa. Il segretario leghista chiude così il raduno che ha visto sul palco l'anima più dura del Carroccio.

Kirk e la guerra

A Pontida lo sguardo va alla libertà messa a tacere di Charlie Kirk (omaggiato a lungo e stampato sulle oltre 800 magliette vendute tra gli stand) e a una guerra in Ucraina che non si vuole assolutamente. Né con le armi, aderendo al Re-arm Europe, né con i soldati. Da qui la promessa di Salvini: «Non manderemo mai i nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno», annunciando pure che chiederà «nei Comuni, di depositare una mozione che ricordi che l'Italia è contro la guerra».

L’ex generale

La gente che è sul pratone, simbolo del mito padano che fu, ricambia e applaude. Ma è per Roberto Vannacci che si scalda davvero. L'ex generale dei parà che ha scalato la Lega in pochi mesi (ad aprile la tessera, a maggio la promozione a vicesegretario) non fa fatica a prendersi la scena. E furbescamente inizia a parlare citando i versi del "Giuramento di Pontida" di Giovanni Berchet. Una lezione che l'eurodeputato vorrebbe fosse insegnata nelle scuole. La sua crociata è soprattutto anti Islam e anti stranieri. E proclama: «Non ci rassegniamo alla società meticcia che vorrebbe qualcuno e all'islamizzazione delle nostre città», trasferendo il proposito a tutta Pontida, quindi chiosa: «Eccola la generazione di Pontida, la generazione dei padroni a casa nostra». Dopo di lui parlano gli ospiti stranieri. E tra Santiago Abascal, Jordan Bardella e il figlio di Jair Bolsonaro, è tutto un coro sovranista.

Il finale è di Salvini ma i suoi toni sono meno tranchant. Per la prima volta il capitano mette gli occhiali per parlare al popolo verde e chiede un applauso per Kirk che «arrivi fino all'Arizona» dove si celebrano i funerali. Poi però rivela che «il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi». E allineandosi con chi l'ha preceduto, cavalca la fatwa anti Islam: «Non tutti gli stranieri si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi». E ne deduce che nei confronti di «quelli che non si vogliono integrare, abbiamo il dovere di rimandarli a casa».

Polemica

A Roma, intanto, è polemica sull’ospitata della premier Giorgia Meloni in diretta a Domenica In, collegata dal Tempio di Venere dove partecipa all'iniziativa “Il pranzo della domenica”, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. «Uno spottone per tele-Meloni – attacca la segretaria del Pd Elly Schlein – la premier continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l'Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico. Oggi ci spiega su RaiUno, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina». Contrattacca FdI, il partito di Meloni: «Registriamo una squallida e surreale polemica delle opposizioni, perdono sempre occasione per sostenere l'Italia, noi lo facciamo sempre anche quando a governare sono loro». Ed è la stessa presidente a spiegare che «la cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo», ha rimarcato premier che ha poi ha raccontato in diretta Rai i suoi pranzi domenicali: «Di solito li passavo con i nonni materni, il ricordo è legato alle pastarelle, compreso il diplomatico».

