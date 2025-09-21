VaiOnline
Politica
22 settembre 2025 alle 00:09

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere» 

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Lega si radicalizza. E da Pontida urla il suo no alla guerra e allo straniero «che non si integra». Perciò, «l'obiettivo è tornare a blindare i confini italiani» in nome della difesa dell'Occidente, su cui Matteo Salvini è pronto a scendere in piazza. Così dal palco della sua 33esima Pontida, annuncia una grande manifestazione il 14 febbraio, sulla scia di quelle anti Islam e anti irregolari viste nelle capitali europee. Non dà alcun dettaglio ma chiede al popolo leghista di esserci, sulla fiducia. «A testa alta per la difesa dei valori, diritti, confini e delle libertà della civiltà occidentale», è la sua arringa. Il segretario leghista chiude così il raduno che ha visto sul palco l'anima più dura del Carroccio.

Kirk e la guerra

A Pontida lo sguardo va alla libertà messa a tacere di Charlie Kirk (omaggiato a lungo e stampato sulle oltre 800 magliette vendute tra gli stand) e a una guerra in Ucraina che non si vuole assolutamente. Né con le armi, aderendo al Re-arm Europe, né con i soldati. Da qui la promessa di Salvini: «Non manderemo mai i nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno», annunciando pure che chiederà «nei Comuni, di depositare una mozione che ricordi che l'Italia è contro la guerra».

L’ex generale

La gente che è sul pratone, simbolo del mito padano che fu, ricambia e applaude. Ma è per Roberto Vannacci che si scalda davvero. L'ex generale dei parà che ha scalato la Lega in pochi mesi (ad aprile la tessera, a maggio la promozione a vicesegretario) non fa fatica a prendersi la scena. E furbescamente inizia a parlare citando i versi del "Giuramento di Pontida" di Giovanni Berchet. Una lezione che l'eurodeputato vorrebbe fosse insegnata nelle scuole. La sua crociata è soprattutto anti Islam e anti stranieri. E proclama: «Non ci rassegniamo alla società meticcia che vorrebbe qualcuno e all'islamizzazione delle nostre città», trasferendo il proposito a tutta Pontida, quindi chiosa: «Eccola la generazione di Pontida, la generazione dei padroni a casa nostra». Dopo di lui parlano gli ospiti stranieri. E tra Santiago Abascal, Jordan Bardella e il figlio di Jair Bolsonaro, è tutto un coro sovranista.

Il finale è di Salvini ma i suoi toni sono meno tranchant. Per la prima volta il capitano mette gli occhiali per parlare al popolo verde e chiede un applauso per Kirk che «arrivi fino all'Arizona» dove si celebrano i funerali. Poi però rivela che «il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi». E allineandosi con chi l'ha preceduto, cavalca la fatwa anti Islam: «Non tutti gli stranieri si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi». E ne deduce che nei confronti di «quelli che non si vogliono integrare, abbiamo il dovere di rimandarli a casa».

Polemica

A Roma, intanto, è polemica sull’ospitata della premier Giorgia Meloni in diretta a Domenica In, collegata dal Tempio di Venere dove partecipa all'iniziativa “Il pranzo della domenica”, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. «Uno spottone per tele-Meloni – attacca la segretaria del Pd Elly Schlein – la premier continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l'Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico. Oggi ci spiega su RaiUno, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina». Contrattacca FdI, il partito di Meloni: «Registriamo una squallida e surreale polemica delle opposizioni, perdono sempre occasione per sostenere l'Italia, noi lo facciamo sempre anche quando a governare sono loro». Ed è la stessa presidente a spiegare che «la cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo», ha rimarcato premier che ha poi ha raccontato in diretta Rai i suoi pranzi domenicali: «Di solito li passavo con i nonni materni, il ricordo è legato alle pastarelle, compreso il diplomatico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 