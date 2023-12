L’arresto dopo l’interrogatorio 

L’aggressione è avvenuta davanti ad un gruppo di telecamere, poste davanti alla panchina dove i ragazzini si erano ritrovati dopo l’uscita dalla scuola. Per questa ragione, una parte fondamentale dell’inchiesta sarà l’esame dei filmati acquisiti su ordine della Procura dei minori dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari e dai colleghi della stazione di Capoterra.

Il giovane è scosso

La strada per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto parte proprio dai filmati, da intrecciare con il racconto dei testimoni che sono già stati sentiti lunedì pomeriggio in caserma. Nel frattempo il 14enne arrestato ieri per tentato omicidio dopo aver accoltellato un compagno di classe di un anno più grande è stato portato in una comunità protetta non molto distante dal carcere minorile di Quartucciu. «Il mio assistito è molto scosso. È una tragedia per tutti i protagonisti di questa vicenda». L’avvocato difensore Piergiorgio Piroddi, nominato dalla famiglia, ha assistito il ragazzino nel corso dell’interrogatorio fiume con la pm Elisabetta Atzori e con gli investigatori. «Compatibilmente con quanto è accaduto», prosegue il legale, «il ragazzo sta benino, ma è scosso e molto provato da tutta la vicenda».

Le imputazioni

Oltre alla sostituta procuratrice di turno il giorno dell’aggressione a coordinare l’inchiesta c’è in prima persona la procuratrice dei minori Anna Cau, ormai da anni una figura di riferimento nell’ambito della giustizia minorile. Per il momento la contestazione resta quella pesante di tentato omicidio, anche perché la lama – che ha ferito il 15enne tra la spalla e la gola – solo per miracolo non ha leso un’arteria vitale. Se così fosse accaduto, non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di soccorrere il giovane e portarlo all’ospedale. Solo quando verranno acquisite le cartelle cliniche e quando sarà ricostruita nel dettaglio la dinamica dei fatti sarà possibile tracciare un’imputazione precisa.

Le valutazioni

Al momento l’avvocato difensore non si sbilancia su alcun elemento relativo alla linea difensiva, anche perché i magistrati minorili devono ancora effettuare numerosi accertamenti. Tra questi anche ottenere il quadro psicologico del 14enne che, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe portato con sé il coltello nello zainetto. Nelle dieci ore di interrogatorio l’adolescente avrebbe fornito numerosi spunti investigativi, collaborando con gli inquirenti che ora dovranno effettuare tutti i riscontri del caso.

La ricostruzione

La pista più battuta per ricostruire il movente del gesto resta quella del bullismo, anche se non sarebbero emersi elementi evidenti. Alcune testimonianze raccolte sembrano confermare, però, che tra i due ragazzi in passato ci fossero già stati già alcuni attriti. Non è escluso, inoltre, che nelle prossime ore possano essere sentite anche tutte le insegnanti dei due giovani, così da tracciare un quadro dettagliato dello stato psicologico del 14enne il giorno dell’aggressione o nei giorni che l’hanno preceduto. Chi è già stato sentito dagli inquirenti ha descritto il ragazzino ora arrestato come un ragazzo sempre buono e dai modi gentili, dunque si cerca di capire cosa possa aver fatto esplodere l’ira portando a un’aggressione tanto violenta.

Nel frattempo si attendono notizie anche dall’ospedale Brotzu dov’è ricoverato il quindicenne, sottoposto lunedì pomeriggio a un complesso intervento chirurgico alle vene tra collo e spalla.

RIPRODUZIONE RISERVATA