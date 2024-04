«L’arresto di Salis trasformato dal padre in un caso politico» 

Budapest. Il portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orban attacca Ilaria Salis e il padre. «Ilaria Salis non è un’eroina - scrive Zoltan Kovacs in video su X - lei e i suoi “compagni” sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l’integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo». Per Budapest, «il padre di Ilaria Salis ha ripetutamente espresso gravi accuse infondate e lui stesso ha trasformato il caso di sua figlia in un tema politico». Come padre, rincara Kovacs, «farebbe forse bene a riflettere su come sua figlia si sia trovata in un incidente del genere».

Sul fronte italiano, invece, è stata espressa solidarietà dalla Camera penale di Milano all’avvocato Eugenio Losco e agli altri difensori di Ilaria Salis ed è stato chiesto «che venga garantita senza alcuna limitazione, senza indebite influenze, la piena esplicazione delle prerogative difensive». A distanza di alcuni mesi, si legge, «le immagini di Ilaria Salis, che interviene al proprio processo con schiavettoni a mani e piedi, si sono nuovamente ripetute e confermano la distanza di quel sistema giudiziario dai principi di civiltà giuridica di matrice convenzionale». Infine, ieri polemiche sulle dichiarazioni rilasciate da Christian Raimo in tv a “L’aria che tira”. «Ogni docente è prima di tutto e sempre un educatore e la scuola non può condividere nessuna forma di violenza, anche verbale, nel rispetto dei valori della nostra Costituzione», afferma il ministero dell’Istruzione. Raimo, docente in un liceo a Roma, aveva affermato che «i nazisti vanno picchiati».

