Mentre Teheran ribadisce che l'arresto di Cecilia Sala non è «una ritorsione» per il caso di Mohammad Abedini Najafabadi, l'iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, la politica e la diplomazia in realtà vanno avanti a lavorare per sciogliere i nodi e chiudere la delicata partita: da una parte l’obiettivo è arrivare al rilascio della giornalista italiana in carcere in Iran, dall'altra l'ingegnere in cella a Opera punta a ottenere i domiciliari, sulla cui richiesta deciderà la Corte d'Appello di Milano la prossima settimana.

Ieri mattina Abedini ha avuto un colloquio con il suo legale, Alfredo De Francesco, per studiare la linea difensiva: il 15 gennaio dovrebbe presentarsi in aula e rendere anche dichiarazioni per assicurare che, qualora dovesse essere scarcerato, non fuggirà. Non è così per la Pg Francesca Nanni che è ferma nella convinzione che non vada modificata la misura cautelare eseguita, con il beneplacito anche del ministro Carlo Nordio. Le autorità di Boston contestano al 38enne di aver violato l'International emergency economic powers act e le norme sull'embargo. In più ritengono abbia dato supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, considerata un'associazione terroristica: avrebbe fornito dal 2014 componenti per i droni a uso militare, causando morti, in particolare i tre soldati statunitensi vittime dell'attacco alla base Usa Tower 22, in Giordania. Imputazioni queste che Abedini definisce «assurde» e ha di nuovo negato ogni responsabilità anche perché, ha fatto notare, prima del 2019 era ancora studente.

