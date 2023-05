L’arpa protagonista al Regina Margherita 

La Sardegna, e Cagliari in particolare, si conferma capitale dell’arpa. Sarà il capoluogo ad aprire, oggi, la due giorni dedicata alle vincitrici delle ultime due edizioni del prestigioso concorso internazionale “Suoni d’arpa”. A esibirsi nella sala Castello dell’hotel Regina Margherita saranno (alle 20,30) la giapponese Nagisa Tanaka e la russa Oksana Sidyagina, considerate veri talenti dell’arpa classica. Un concerto (che sarà replicato il giorno successivo a Portoscuso, con inizio alle 20 nella sala comunale Corpus) che costituisce il preludio della nona edizione del Festival internazionale “Arpe del mondo”, in programma in autunno.

Una manifestazione particolarmente apprezzata dal pubblico che - grazie all’intraprendenza del musicista Raoul Moretti (nato a Como, con trascorsi in Svizzera ma cagliaritano d’adozione) in sinergia con l’Ente concerti “Città di Iglesias” - si sta sempre più avvicinando a uno strumento ritenuto a lungo quasi d’élite. «Il Festival offre un’ampia visione dell’arpa», tiene a sottolineare Moretti che si è innamorato di Cagliari oltre vent’anni fa, durante una vacanza, e non perde occasione per fare il testimonial della città e dell’intera isola. Anche con gli ospiti del Festival internazionale. «In questi anni abbiamo avuto arpisti provenienti da 25 Paesi, 5 Continenti, con tutti i tipi di arpa: da quelle tradizionali dell’America latina alle declinazioni contemporanee». La prossima edizione della manifestazione (dal 5 all’8 ottobre) toccherà diversi centri della Sardegna, a partire proprio da Cagliari, e avrà per protagonisti i musicisti provenenti da Francia, Spagna, Irlanda e Sud America.

RIPRODUZIONE RISERVATA