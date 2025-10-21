VaiOnline
Il caso.
22 ottobre 2025 alle 00:31

L’Armadio del povero è una salvezza 

Ogni mese vengono distribuiti 500 capi, ora soprattutto giubbotti 

I più mattinieri arrivano molto prima dell’apertura dei cancelli. Si mettono in fila ordinati e aspettano che questo piccolo negozio della solidarietà, dove non si paga niente, apra le porte.Continua a registrare numeri da record L’Armadio del povero, il servizio gestito dai vincenziani in una saletta attigua alla mensa del viandante in via Montenegro e che due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30., distribuisce abiti, coperte, biancheria e tanto altro, donati da cittadini benefattori.

Il guardaroba

Adesso che la brutta stagione incombe, arrivano in tantissimi, non solo quartesi ma anche tanti stranieri, che cercano giubbotti, scarpe e coperte per ripararsi dalle prossime fredde giornate. Gli accessi mensili sono tra i 150 e i 200, e circa 500 i capi distribuiti. L’ottanta per cento sono appunto giacche, scarpe e pantaloni. Il resto coperte e biancherie per la casa.«Chi arriva all’armadio del povero», spiega la responsabile del servizio Maria Xaxa, «sono soprattutto gli utenti delle mensa che vengono qui a mangiare e sanno che possono ritirare anche il vestiario». Poi, «c’è un gruppo di ragazzi del Bangladesh e molti extracomunitari, anche che non sono mani venuti in mensa». Le richieste sono sempre le stesse: «Cercano soprattutto scarpe, sia uomini che donne e coperte. Poi scelgono pantaloni, maglioni, in questi giorni fanno un po’ di scorte per l’inverno».In questa stanzetta nel cuore del centro storico, dove si entra a fatica per via degli spazi davvero ristretti, in questi giorni ci sono tantissimi scatoloni: «Ci hanno portato di tutto», prosegue Xaxa, «per fortuna le persone sono molto generose». E L’Armadio del povero non è solo una sorta di negozio dove si sceglie e si prende senza pagare ma è anche un posto in cui confidarsi. «Certo in tanti ci raccontano le loro storie». Come quella donna, «che arriva con tre borsoni appresso e non li lascia mai. Dentro dice che ha tutte le sue cose in attesa di potersi trasferire in un nuovo alloggio dopo essere stata sfrattata». Sono storie di vita e di sofferenza. «Poi c’è un’altra signora che viene anche a fare la doccia, è molto riservata ma anche molto esigente. Questi giorni le abbiamo dato un giubbotto e ha fatto storie perché aveva una macchiolina». Il problema purtroppo resta quello degli spazi. «Quando arrivano gli scatoloni facciamo fatica anche a muoversi», dice ancora Xaxa, «speriamo di poter trovare presto dei locali più grandi perché questo servizio è importante».

La mensa

A fianco, dopo i ripetuti furti di alcuni mesi fa, va avanti senza intoppi anche la mensa del viandante.«Durante la settimana», spiega il presidente Marco Pilleri, «gli ospiti si sono assestati sui 38-40 mentre il sabato e la domenica abbiamo numeri più alti, fino a 50 commensali». E la mensa si prepara ad accogliere gli ospiti con un pasto speciale il primo novembre in attesa delle festività di fine anno.

