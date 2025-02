L’armadio del povero a disposizione dei più deboli  

Boom di presenze all’armadio del povero di via Montenegro. Due volte alla settimana, la mattina del lunedì e del venerdì, tantissimi bisognosi accorrono nei piccoli locali ricavati nell’edificio che ospita anche la mensa del viandante, per prendere vestiario e scarpe. Estate e inverno non fa differenza: qualcosa serve sempre.

«Accogliamo circa una cinquantina di persone due volte alla settimana», dice la responsabile Maria Xaxa. «D’inverno si ha bisogno soprattutto di giubbotti, piumoni e coperte. Per fortuna la generosità delle persone è tanta e abbiamo a disposizione moltissima roba».

Molte delle persone che arrivano sono senza tetto. In tanti vivono per strada e dormono sulle panchine, ad esempio in piazza IV Novembre e nella piazzetta di Sant’Efisio o sotto i portici. Sono soprattutto loro che hanno bisogno di giubbotti e di coperte che poi magari piove e si inzuppano e allora devono andare a chiederne altre. L’unica pecca è che questo emporio della disperazione è molto piccolo: per questo i vincenziani già da tempo sono alla ricerca di nuovo locali. In origine la distribuzione degli abiti era in un grande stabile in via Dante ma poi i costi dell’affitto si erano rivelati troppo alti. (g. da.)

