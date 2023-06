«L’Arma sempre accanto ai cittadini» 

Bandierine tricolore sventolate dagli alunni, l’inno di Mameli risuona in piazza Duomo a Oristano per i 209 anni dell’Arma. Ieri anche in città si è svolta una cerimonia semplice ma sentita per la ricorrenza. Il comandante provinciale Erasmo Fontana si è soffermato sul ruolo del carabiniere «sempre accanto ai cittadini», poi il bilancio a iniziare dalla lotta alla droga (sequestrati 4mila chili di droga, con un aumento del 49 per cento rispetto al 2021 , q uasi 9 chili di cocaina). I reati più gravi fra le mura domestiche. «A breve allestiremo una stanza per le vittime di violenza». Poi la consegna dell’encomio semplice a Massimiliano Fossataro (stazione di Terralba) e a Bruno Stiglitz (Nucleo investigativo-Reparto operativo di Oristano) per aver individuato un traffico di droga gestito su aerei privati. Encomio semplice al comandante Nucleo investigativo del Reparto operativo Mariano Lai, agli addetti Ivan Levi, Federico Madau, Gianfrancesco Trentin e Salvatore Loi; a Gianmarco Perra, comandante del Nucleo operativo radiomobile di Ghilarza, a Stefano Crispo, stazione di Ghilarza, a Antonio Iorio, Leonardo Piras e a Dario Palmas (aliquota operativa Compagnia di Ghilarza) per aver individuato gli autori dell’omicidio di un pensionato a Ghilarza. Infine il comandante Fontana, con un pizzico di commozione, ha annunciato che a settembre lascerà Oristano. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA