L’Arma ricorda il carabiniere eroe 

Una cerimonia molto sentita in memoria dell’appuntato dei carabinieri Francesco Deias, medaglia d’oro al valor civile. Ieri l’Arma ha commemorato Deias che il 23 maggio 2008 venne investito da un’auto pirata, guidata da una persona in stato di ubriachezza, mentre era intento a prestare i primi soccorsi ad un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale.

La cerimonia si è svolta nel cimitero di Assolo, il paese d’origine di Deias alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Oristano Erasmo Fontana, del comandante della compagnia di Mogoro Claudio Carcangiu, del sindaco di Assolo Giuseppe Minnei e dei familiari di Deias. L’Arma dei carabinieri e la comunità di Assolo si sono stretti ai familiari del militare caduto nell’adempimento del dovere e molto amato nel paese della Marmilla. ( v.p. )

