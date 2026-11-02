L’Arma ricorda i militari defunti 

Un ricordo commosso dei militari scomparsi. Ieri, in occasione delle celebrazioni del 2 Novembre, anche nella sede del comando provinciale di Oristano si è svolta una cerimonia, alla presenza del comandante Raffaele Cirillo, del prefetto Paolo Corritore e della altre autorità cittadine. Sono stati ricordati gli appuntati scelti Renzo Lampis e Antioco Deiana e il Carabiniere Umberto Erriu. Poi nel cimitero cittadino, dopo la cerimonia presieduta dal sindaco Massimiliano Sanna, sono stati deposti dei fiori sulle tombe dei tre militari dell’Arma morti in servizio. Erano presenti anche i familiari delle vittime, a cui si sono stretti carabinieri in servizio e in congedo dell’Associazione nazionale Carabinieri. Al cimitero di Assolo cerimonia di commemorazione dell’appuntato scelto Francesco Deias, morto in servizio nel 2008.

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