L’Arma ha un’emergenza abitativa 

La povertà e l’emergenza abitativa sono le principali piaghe sociali. A Tortolì la sicurezza è garantita (anche) dai carabinieri, rimasti senza un tetto adeguato. Criticità che coinvolge pure forestale e vigili del fuoco. Sono stati alcuni dei temi trattati all’incontro con la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, in occasione della sua prima visita istituzionale sul territorio. Fatta eccezione per la polizia di Stato, le altre forze sono di stanza tra edifici privati e caseggiati pubblici con destinazioni originarie differenti. Il vertice si è tenuto ieri in Comune dove la prefetta è arrivata alle 10. Ad accoglierla le più alte cariche militari e civili del territorio, ciascuna delle quali ha manifestato disagi e lacune che incidono sulla qualità della vita. La visita in Ogliastra si è conclusa a Cardedu dove la prefetta ha preso visione di un immobile confiscato alla criminalità ora destinato ad attività sociali.

Il punto

Il sindaco Ladu ha riferito alla prefetta della concessione di un lotto di terreno per la costruzione della caserma dei carabinieri. Ma i tempi sarebbero piuttosto lunghi e, come precisato dal capitano della compagnia di Lanusei, Marco Mastrovito, la condizione dello stabile che, da anni, ospita il personale dell’Arma è ormai inadeguato. «Con il comandante provinciale Gennaro Cassese - ha detto la prefetta Nigro - ci siamo seduti a tavolino e sto acquisendo lo stato dell’arte caserma per caserma. Il comandante stilerà una scaletta di priorità, ma è un discorso ampio che riguarda l’intero territorio provinciale».

Videosorvegliati speciali

La dirigente dello Stato ha preso appunti anche sul sistema di videosorveglianza comunale installato nella cittadina. «Quarantadue videocamere, 4 di lettura targhe e 38 di contesto, ma non tutte sono in funzione», ha precisato la comandante della polizia locale, Marta Meloni. «La questione della videosorveglianza - ha ribattuto la prefetta - verte sempre sulla manutenzione, che è fondamentale. Il sindaco ha illustrato anche la geografia scolastica, concentrando però l’attenzione sull’emergenza abitativa e sulla povertà diffusa. Ne ha parlato anche la responsabile dei Servizi sociali, Luisa Loi, esprimendo preoccupazione sui numeri delle persone assistite. Sull’emergenza abitativa Ladu ha aggiunto: «In questo momento non abbiamo la possibilità di costruire alloggi convenzionati con la Regione e la situazione sta sfuggendo di mano». La prefetta ha riempito la sua agenda di appunti e prima di raggiungere Cardedu ha visitato l’inadeguata caserma dell’Arma in via Cedrino.