Un ragazzo sorridente con la divisa da carabiniere, pieno di speranze e gioia di vivere. Questo era Sebastiano Marrone, morto sul lavoro a 23 anni lontano da casa. Ieri pomeriggio Sebastiano è tornato a Buddusò e il paese lo ha salutato per l’ultima volta accompagnando la bara avvolta dal Tricolore sino alla chiesa di Santa Anastasia. Funerali strazianti quelli del giovane carabiniere sardo vittima dell’incidente stradale avvenuto lunedì a San Severo, la cittadina del Foggiano dove il ragazzo prestava servizio. Ieri a Buddusò c’era tutta la comunità nella chiesa parrocchiale e sul sagrato insieme a una folta rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri. Il sindaco Massimo Satta ha proclamato il lutto cittadino e Buddusò si è fermata. ll generale di Corpo d’Armata, Marco Minicucci, vice comandante nazionale, ha accolto i genitori di Sebastiano, Lorenzo e Francesca, abbracciandoli all’ingresso della chiesa. Un picchetto di militari in alta uniforme ha salutato il giovanissimo carabiniere, si legge nella nota ufficiale dell’Arma “è deceduto a seguito di un incidente stradale mentre era impegnato in attività di servizio”. Il vice comandante generale, Marco Minicucci, lo ha detto davanti alla bara: «Non dimenticheremo Sebastiano, l’Arma ha perso un figlio». Il generale ha ricordato altri carabinieri caduti in servizio.

«Uno di noi»

La messa è stata celebrata dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis, e dal parroco di Buddusò, Angelo Malduca. Erano presenti in chiesa il prefetto di Sassari, Grazia La Fauci e il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Francesco Rizzo. Sono state deposte due corone di fiori, del ministro della Difesa, Guido Crosetto e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo. Sulla bara la foto del ragazzo, vicinissimi, sul primo banco, il padre, la madre, il fratello e la sorella, immobili nel loro dolore composto. Il vescovo Corrado Melis ha detto: «Sebastiano ha scelto di lavorare per gli altri, per la giustizia, per il prossimo». Dall’altare ha parlato anche un coetaneo della vittima, lo ha fatto per conto e in nome di tutti i giovanissimi amici di Sebastiano. Angelo, questo il nome del ragazzo, ha ricordato le passioni di Sebastiano Marrone, il suo sorriso contagioso, la generosità. Dentro la chiesa si percepiva nettamente lo sgomento della comunità buddusoina per una esistenza stroncata troppo presto. Dopo la messa tantissime persone hanno seguito la bara sino al cimitero del paese, gli amici, i parenti e colleghi di un ragazzo che è stato pianto anche a San Severo e nei posti dove ha lavorato, come dimostra la vicinanza di tantissimi pugliesi alla famiglia Marrone.

RIPRODUZIONE RISERVATA