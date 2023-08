L’arma del delitto non si trova  

«Non volevo ucciderlo ma solo spingerlo via. La lama è scattata improvvisamente. Sarà un peso che mi porterò dentro per tutta la vita». Alessio Desogus, il 21enne di Flumini in carcere per l’omicidio di Luca Mameli, ieri mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’udienza di convalida del fermo davanti al gip Roberto Cau. Assistito dall’avvocata Maria Lucia Mancosu, il giovane ha confermato la ricostruzione fatta nell’interrogatorio di mercoledì notte, in questura, al pubblico ministero Nicola Giua Marassi: la sfida a suon di bevute nella passeggiata del Poetto di Quartu fuori dai locali oramai chiusi, la rissa improvvisa e il tentativo di respingere Mameli, pur avendo il coltello in mano ma pensando che la lama fosse chiusa. Alla fine il giudice ha emesso l’ordinanza confermando la custodia cautelare in carcere.

L’autopsia

E ieri il medico legale Roberto Demontis ha effettuato l’autopsia, durata quattro ore, sul corpo della vittima. Ha riscontrato un’unica coltellata al cuore, quella che ha causato la morte del 35enne di Capoterra al suo arrivo nell’ospedale Brotzu poco dopo le 6. Per gli esiti degli altri esami servirà del tempo. «Aspetteremo di poter avere tutta la documentazione per decidere come procedere», evidenzia la legale del giovane. Intanto i familiari di Mameli si sono costituiti parte civile con gli avvocati Carlo Monaldi, Stefano Casti e Marco Solinas. Oggi la restituzione del corpo ai parenti.

Arma e indagini

Intanto dopo il terzo sopralluogo effettuato dai poliziotti nella saline di Molentargius, in viale Colombo a Quartu, sono state sospese le ricerche del coltello. Desogus ha detto di aver gettato l’arma dall’auto in corsa, mentre si allontanava dal Poetto con il fratello e due amici, per poi trascorrere il resto della mattinata in un albergo di Cagliari. Prima il diciannovenne si era liberato anche dei vestiti, probabilmente insanguinati, bruciandoli al Margine Rosso: i resti sono stati recuperati dagli investigatori. Sequestrata anche una Nissan, la vettura su cui viaggiava Desogus dopo il delitto: gli specialisti della Scientifica sono al lavoro per trovare eventuali tracce di sangue e impronte.

La sfida

Il gruppo di Desogus aveva trascorso la notte in uno dei locali del lungomare quartese del Poetto consumando alcolici per diverse centinaia di euro. Poi, alla chiusura dei club, si era incontrato con Mameli e i suoi amici: i due gruppi non si conoscevano. Il tasso alcolemico era già alto. C’è stata una sfida, una maledetta scommessa su chi avrebbe bevuto di più. Poi la rissa finita in tragedia. L’omicidio è stato risolto grazie alle indagini lampo dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, da Veronica Madau e da Michele Mecca, con gli agenti del commissariato di Quartu diretti da Michele Venezia e dal vice Ignazio Secci: sono risaliti a Desogus grazie alle molte testimonianze.

