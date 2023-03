Larissa ci mette la firma 

Istanbul. Sono due medaglie d'argento - tutte al femminile, firmate da Larissa Iapichino nel lungo e dalla staffetta 4x400, con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando - a chiudere in bellezza per l'Italia l'ultima giornata degli Europei indoor di Istanbul. Medaglie impreziosite da record nazionali, che portano a sei il bottino azzurro in questa edizione. E anche grazie a questi risultati l'Italia ha vinto nella classifica a punti per la prima volta nella storia.

Meglio di mamma

Larissa salta nel futuro, prendendosi una medaglia preziosa con il primato italiano che cancella quello di mamma Fiona May che resisteva dal 1998: prima la eguaglia a 6.91 e poi la supera definitivamente con il 6.97 che consacra l'atleta classe 2002. La figlia d'arte (papà coach Iapichino) è stata protagonista di una prova emozionante, decisa all'ultimo salto, quando l'atleta non ancora 21enne è atterrata appunto 6 metri e 97. È volata più lontana di lei solo la britannica Jazmin Sawyers (oro), che l'ha superata di tre centimetri. Larissa ha comunque chiuso davanti alla campionessa iridata indoor, la serba Ivana Vuleta (bronzo con 6,91). È stata una gara fatta di continui sorpassi, in cui Iapichino ha lottato ad armi pari con le big della specialità e relegando fuori dal podio l’olimpionica tedesca Malaika Mihambo, quarta con 6,83.

La staffetta

L'argento della staffetta è arrivato con il tempo di 3'28"61, al termine di una gara che ha portato a migliorare di quasi due secondi il record italiano (stabilito due anni fa con 3'30"32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro). Oro all'imprendibile Olanda (3'25"66), bronzo alla Polonia (3'29"31). Un secondo posto frutto della forza del collettivo. È il secondo argento nella 4x400 agli Euroindoor dopo quello del 2000.