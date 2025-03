L’aria più pulita, effetto “città 30” 

Sulla buona strada nella direzione indicata dalle agende europee per l'abbattimento delle emissioni e per una mobilità sostenibile e sicura, Olbia, però, viaggia a due velocità. Se l'effetto Città 30 è già nell'aria e le buone pratiche camminano spedite, il capoluogo gallurese arranca sul tasso della motorizzazione. Promossa da Legambiente tra le venti tappe della campagna nazionale Città 2030 - Come cambia la mobilità, Olbia vanta una serie di primati illustrati nell'incontro “Bellezza in bicicletta”, organizzato ieri dal circolo Legambiente Gallura a cui hanno partecipato la presidente Cinzia Sposito, la presidente regionale, Marta Battaglia, l'assessora all'Ambiente, Antonella Sciola e il presidente del Cipnes, Livio Fideli.

I primati

«Olbia è la prima città italiana, nel 2021, ad aver ridotto la velocità a trenta chilometri orari in tutto il territorio urbano, ottima pratica da replicare in tutta l'isola, e i suoi obiettivi sono già visibili soprattutto sul fronte della qualità dell'aria», ha detto Battaglia. Secondo i dati diffusi dall'amministrazione comunale, prima della riduzione del limite di velocità, il valore massimo degli inquinanti era di 82 microgrammi per metro cubo sceso a 57 dopo due anni dall'applicazione della misura che ha ridotto anche di circa tre decibel l'inquinamento acustico.

Trasporto pubblico

E se Olbia è la prima città in Sardegna per numero di colonnine di ricarica a disposizione dei veicoli elettrici (ancora pochi), registra lo stesso primato per numero di macchine circolanti: circa 80 per ogni 100 abitanti che la colloca in cima alla classifica nazionale. Troppo bassa, invece, la domanda di mobilità di trasporto pubblico urbano: non solo conseguenza dell'uso prevalente delle auto, lo scarso utilizzo dei bus, 28 viaggi all'anno per abitante, è legato alla poca attrattività del servizio, poco connesso alle altre modalità di spostamento. Così per incentivare la mobilità attiva e sostenibile, l'amministrazione comunale lancia un altro progetto: da oggi e fino all'1 settembre, venti tragitti da percorrere a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, in cambio di un buono valido sul trasporto pubblico locale, per i parcheggi e per il servizio di bike sharing. «Attraverso il progetto, – ha detto il sindaco Nizzi – i cittadini avranno l'opportunità di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente: monitorando i propri tragitti tramite un'app, potranno registrare i chilometri percorsi, calcolare la CO2 risparmiata e accumulare punti».

