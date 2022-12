L’aria di Natale rianima il Corso 

Al via la Vasca al Corso, un grande evento giunto alla seconda edizione, per riaccendere il commercio sotto le feste di fine anno e per cercare di riportare quei luoghi ai fasti di 30 anni fa. Dopo due anni di stop, dovuto alla pandemia, la storica via del commercio, il corso Umberto, si è nuovamente animata, richiamando centinaia di persone, che hanno potuto fare shopping e soprattutto ascoltare musica dal vivo, eseguita da diversi gruppi musicali del territorio. Immancabili anche le caldarroste da degustare e gruppi di animatori, ma i protagonisti sono stati i commercianti.

L’idea

La Vasca al Corso è una manifestazione ideata dall’associazione Maart e organizzata dalla Pro Loco, col patrocinio del Comune. «Riteniamo fondamentale riportare in vita una tradizione importante come la nostra passeggiata - dice Marco Benevole, direttore artistico dell’associazione Maart, che cura l’intera organizzazione - è un pezzo di storia legato a Macomer, ma anche al territorio. La storica passeggiata non deve essere semplicemente raccontata solo da chi in passato l’ha vissuta, ma va fatta vivere e respirare».

Canzoni e acquisti

La sera dell’Immacolata quella via si è di nuovo riempita di gente. Molti giovani, che hanno potuto assistere alla performance dei gruppi musicali, in particolare la banda musicale Città di Macomer, poi Dual Mode, Ambe Duo, il gruppo Tradizioni Popolari con i balli sardi in piazza, Stefano Caddeo e Incoronata Banda Mescal. Musica per tutti gusti, che ha richiamato gente anche dai paesi del circondario. Negozi aperti e bar affollati, per questa importante serata di festa, che apre le porte alle manifestazioni natalizie in programma fino al 6 gennaio. Le manifestazioni Vasca al Corso continueranno domani e poi il 17 dicembre, fino al Natale. Non mancheranno altre rassegne di contorno.