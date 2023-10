L’aria di casa  aiuta il carbonia 

Carbonia 1

Tharros 0

Carbonia (4-4-2) : Caroli, Ferrari, Cocco, Carta, Chidichimo, Cordoba (25’ st Giganti), Romanazzo (20’ De Gradi), Porcheddu, Dore, Cobuzzi, Pitanza. In panchina Saiu, Salimbene, Sedda, Cinus, De Gradi. Allenatore Ollargiu.

Tharros (4-4-2) : G. Mereu, Foddis, Panza, A. Mereu, Perilli, Arnaudo, Tetteh, Piras, Calaresu, Atzori, La Valle. In panchina Cabasino, Sanna, Carboni, lonis, Sanna. Allenatore Lai.

Arbitro : Melis di Oristano.

Rete : st 15’ Romanazzo.

Carbonia. Sinora l’aria di casa sta facendo bene al Carbonia: le due gare esterne le ha perse, ma dopo l’Iglesias ieri è caduta allo Zoboli anche la Tharros, superata col minimo scarto grazie alla rete di Romanazzo al culmine di una gara intensa e a tratti anche tambureggiante, mai noiosa.

Prima del fischio d’inizio il pensiero va a Stelio Pusceddu, il massaggiatore biancoblù recentemente scomparso, poi si parte e il primo tempo finisce a reti inviolate solo per puro caso. Partita senza momenti di respiro e con ritmi elevati: le insidie sono costanti ma le autentiche palle gol arrivano sul finire, al 38’ con Pitanza che da una decina di metri piazza il sinistro a fil di palo da posizione favorevolissima, e al 45’ con Calaresu che di testa a porta quasi spalancata e da pochi passi incorna a lato in tuffo. Ripresa identica, con squadre che sul piano dell’agonismo non si risparmiano e non cedono ai tatticismi, ma passa il Carbonia: Pitanza lavora bene il pallone a ridosso dell’area, lo difende e poi invita Romanazzo per il tap-in vincente sull’uscita del portiere. La Tharros si vede annullare il pareggio per fuorigioco (gol cancellato per off-side anche al Carbonia), poi a 5’ dallo scadere Carbonia vicino al raddoppio col palo colpito da Pitanza. Nei 6’ di recupero i minerari tengono botta e succede poco.

