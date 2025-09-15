L’aria della Sardegna fa bene al nuovo Latte Dolce  

Sassari. Due gare in Sardegna, 4 punti. Pareggio sul campo della Cos e vittoria casalinga su Real Monterotondo con la rete del difensore Pinna. Il portiere Salvato ancora imbattuto. E questa è la prima buona notizia. Tanto più che anche in Coppa Italia l’estremo difensore biancoceleste era stato superato solo dal dischetto.

Un inizio migliore rispetto a un anno fa, quando il Latte Dolce aveva infilato due pareggi, entrambi per 2-2. Poi alla prima trasferta era caduto (3-1 a Terracina) mostrando quella estrema fragilità lontano dall’Isola che l’aveva costretto a disputare un torneo con la paura costante di dover ricorrere ai playout per mantenere la Serie D. Domenica prossima la prima trasferta nella penisola sarà sul campo dell’Atletico Lodigiani, sconfitto due giorni fa in casa dalla Cos 3-2 (perdeva 3-0) e capace di pareggiare 1-1 in rimonta alla prima di campionato contro il Valmontone. Sarà questo il test più importante di inizio stagione per la squadra allenata da Michele Fini, che rientrerà dopo il turno di squalifica. Sulla carta i sassaresi in questa stagione sembrano in grado di garantire un rendimento meno schizofrenico rispetto al passato, ma sarà proprio il prossimo match a dire se le cose sono davvero cambiate e se la squadra potrà aspirare più ai playoff che ai playout.

RIPRODUZIONE RISERVATA