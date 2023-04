Largo, carreggiata occupata da una gru 

«Ci mancava solo la gru». La signora al volante di una Golf bianca non nasconde il fastidio. Dal finestrino abbassato per acchiappare un po’ d’aria fresca lancia in vigoroso j'accuse contro traffico viabilità lenta. La gru c’era eccome. Immensa e invadente. Montata su un imponente camion capace di occupare e bloccare l’intera carreggiata carreggiata del Largo Carlo Felice che corre verso piazza Yenne. È rimasta tutta la mattina e il pomeriggio, col suo braccio telescopico davanti alla Rinascente, contribuendo a incrementare i problemi di traffico nel punto più critico della città, quella via Roma e le strade limitrofe in questi giorni fortemente condizionate dal cantiere della cosiddetta rinascita.

Ci mancava la gru, esattamente come non poteva fare a meno, la città vicina al porto, dell’altro impianto e del piccolo cantiere che per qualche giorno si è appropriato di una fetta di carreggiata di via Molo Sant’Agostino, creando un ulteriore ostacolo alle migliaia di automobilisti che si stanno sacrificando (dovranno farlo per mesi) nel nome di una rivoluzione che dovrà restituire una via Roma completamente ridisegnata. (a. pi.)

