L’argilla rilancia il porto commerciale 

Sulla banchina di ponente del porto di Arbatax i mezzi d’opera scaricano, al giorno, 700 tonnellate di argilla. Il materiale proviene dalle cave di Escalaplano e va alle fabbriche di ceramiche dell’Emilia Romagna, dove il tradizionale flusso in entrata del componente principale dell’industria delle piastrelle che arrivava dall’Ucraina si è interrotto per la guerra. Tra cave e porto incessante la processione di camion, di 12 imprese locali, che forniscono il mercantile di turno ormeggiato sul molo: il cargo può trasportare 8 mila tonnellate di argilla. A caricarlo una gru della Air Ocean Cargo, società specializzata nella gestione di spedizioni marittime, con capacità di 40 tonnellate a singola presa.

L’attività

Svimisa è la società per azioni proprietaria delle cave di estrazione di Escalaplano. «I soli trasporti via gomma - spiega Luigi Boscardin, presidente della società controllata dal Concorde, gruppo ceramico tra i principali in Italia - non erano più sufficienti. Avevamo bisogno di ampliare il sistema di logistica andando oltre il gommato, che è saturo, e abbiamo creduto nello sviluppo del porto di Arbatax. Air Ocean Cargo ha fatto ripartire lo scalo e noi abbiamo pensato che fosse opportuno, anche a livello strategico futuro, che lo scalo tornasse a operare con le navi che arrivano a Ravenna. Quest’anno contiamo di andare oltre le 6 navi partite nel 2023 da Arbatax».

I numeri

Nel 2022 gli scali mercantili ad Arbatax erano stati 11, 50 nel 2023. Da gennaio se ne contano già 46. I transiti commerciali confermano la rinascita del segmento nello scalo dove la Air Ocean Cargo ha 9 operatori. L’argilla domina il mercato della movimentazione in banchina, ma non è l’unico materiale. «I 46 accosti registrati nel 2024 - precisa Christian Civile dell’Agenzia Plaisant che cura le pratiche - sono suddivisi tra carichi di argilla, Saipem e nautica». Nel 2023, giusto per fornire una dimensione sulla capacità prodotta con le attività metalmeccaniche, l’Intermare ha movimentato 20 mila tonnellate. La scorsa settimana un mercantile ha caricato un manufatto prodotto nei cantieri della Blue Metal, a Baccasara, commissionato dalla Shell, colosso britannico del settore petrolifero, destinato a Rotterdam. Le attività in porto abbracciano anche l’edilizia col calcestruzzo dall’Egitto.

