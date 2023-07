Larghe intese, verdetto finale 

Gli ultimi granelli della clessidra scenderanno tra oggi e lunedì. La crisi politica in Comune è all’ultimo bivio che indica da una parte le dimissioni, dall’altro l’accordo con la minoranza consiliare. Perchè Massimiliano Sanna di percorrere il sentiero che riporta alla maggioranza che lo ha eletto, non sembra avere alcuna intenzione. Punta ancora al campo largo, nonostante le remore espresse dall’assemblea degli iscritti del Partito Democratico e gli appelli a ricompattare il centrodestra giunti durante l’incontro con le parti sociali.

La proposta

Nelle ultime ore il primo cittadino ha chiamato personalmente i consiglieri di opposizione per chiedere un nuovo confronto. Stavolta, però, non si presenterà a mani vuote, ma con una proposta programmatica su cui ha lavorato assieme alle forze che lo sostengono in questa fase: Sardegna al centro 20Venti, Partito sardo d’Azione e Forza Italia. «È una base da cui partire – chiarisce il capogruppo del partito di Stefano Tunis, Giuliano Uras – che potrà essere integrata e perfezionata. Un punto di partenza su cui ragionare per passare poi alla costruzione della nuova Giunta»

L’intento sarebbe quello di chiudere il cerchio già oggi, ma l’indisponibilità di alcuni esponenti della minoranza potrebbe far slittare il gong finale a lunedì. «Stavolta il vertice sarà determinante», va avanti Uras, che si spinge oltre e sposta la scadenza di un’eventuale intesa ben oltre l’appuntamento delle prossime elezioni regionali. «Sono dell’idea che si possano gettare le basi per una collaborazione a lungo termine, non solo fino alla fine della consiliatura, ma anche in previsione della prossima».

Il nodo Giunta

Nel centrosinistra le interlocuzioni, che sembravano ormai arenate, riprendono vigore. La capogruppo del Pd, Maria Obinu, d’altronde era stata netta «per poter prendere una decisione, devono essere chiare le intenzioni del primo cittadino». Si parte dal programma, poi però bisognerà sciogliere il nodo legato Giunta. «Le remore sono ancora tante – afferma il consigliere Pd Massimiliano Daga – Questa esperienza di governo non ha avuto successo, per questo abbiamo chiesto discontinuità. Puntiamo ad un esecutivo tecnico, nessuno di noi del centrosinistra mira ad una poltrona». All’appuntamento con il sindaco parteciperà anche il consigliere di Oristano Democratica e Possibile Francesco Federico, contrario ad entrare «in maniera organica all’interno di una nuova maggioranza consiliare» ma ancora aperto al dialogo.

