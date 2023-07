Larghe intese, l’accordo si avvicina 

Se la direzione è quella giusta, è presto per dirlo. Per ora è un primo passo, quello che segna l’avvio del dialogo tra il sindaco Massimiliano Sanna e la minoranza consiliare. L’estremo tentativo di mettere in piedi una maggioranza trasversale per scongiurare il “tutti a casa” è iniziato ieri alle 19, nella sala Giunta di Palazzo Campus Colonna. Attorno al tavolo ovale dove fino a qualche giorno sedevano gli assessori di Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Partito sardo d’Azione e Sardegna al Centro 20Venti, il sindaco ha incontrato gli otto consiglieri di Oristano Più, Pd, Oristano Democratica e Possibile e l’indipendente Sergio Locci.

Fino all’ultimo il vertice è stato in forse. Il via libera è arrivato solo dopo un confronto tra tutte le componenti del frammentato centrosinistra. Non tutti, infatti, vedono di buon occhio un eventuale accordo con la maggioranza (o quel che ne resta) di governo. E il sodalizio non convincerebbe neppure le segretarie regionali dei partiti di entrambi gli schieramenti che vedrebbero nel campo largo un intoppo in vista delle prossime elezioni regionali. Un tentativo, però, l’opposizione sembra intenzionata a farlo, a patto che ci sia «un reale coinvolgimento delle forze vive e attive della città».

La seduta consiliare

Oggi, alle 18.30, nuova seduta consiliare dopo la fumata nera di giovedì scorso. Stavolta all’appello potrebbero rispondere “presente” sia il primo cittadino, da solo al tavolo dell’esecutivo, sia i cinque consiglieri di Sardegna al Centro 20Venti, Partito sardo d’Azione e Forza Italia. Non mancheranno neppure Fratelli d’Italia e Udc. «Non ci siamo mai mossi – osserva il segretario cittadino dello Scudo crociato, Michele Piredda – siamo qui ad aspettare un chiarimento». All’ordine del giorno oltre al consuntivo 2022, anche la delibera sugli usi civici a Torregrande.

La Fondazione

Ieri, intanto, il Consiglio di amministrazione uscente della Fondazione Oristano ha dato il via libera al bilancio di esercizio 2022. L’approvazione del documento finanziario, che arriva con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza naturale del 30 aprile, è l’ultimo atto della gestione targata Francesco Deriu.Si riparte da zero: nei giorni scorsi il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto di nomina che assegna a Carlo Cuccu la presidenza; gli altri due rappresentanti del Comune sono Antonello Gallus e Maria Cadeddu. La terna era stata proposta già mesi fa dal Partito sardo d’Azione, che nella ripartizione degli incarichi di sottogoverno aveva scelto la Fondazione Oristano. Un quarto consigliere sarà espresso dalla Camera di Commercio; tra i soci partecipanti, infine, ci saranno un componente del gremio dei Contadini e uno dei Falegnami. Chiuso il cerchio del Cda, resta da assegnare l’incarico di direttore, per il quale si attende la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

