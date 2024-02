L’Arena grandi eventi è una discarica Contro gli incivili attive 40 telecamere 

Da Arena grandi eventi a grande pattumiera a cielo aperto. L’ex area spettacoli di Sant’Elia, abbandonata da quasi un decennio, è ridotta ad un immondezzaio. Tra viale Ferrara e il lungomare, l’unico spettacolo ad andare in scena è il degrado. Non va meglio a Santa Gilla, dove i rifiuti lambiscono le sponde della laguna. Una bomba ecologica tra canne e fenicotteri. La lotta all’inciviltà, insomma, appare lungi dall’essere vinta. Ma il Comune non si arrende: le telecamere nascoste sono già una quarantina. «E presto ne arriveranno altre», assicura l’assessore all’Ambiente, Alessandro Guarracino.

Il lungomare è stato da poco riqualificato. La vista sul Golfo degli Angeli è mozzafiato. Ma basta volgere lo sguardo dalla parte opposta per assistere a tutt’altro genere di spettacolo. Se da una parte il mare luccica, dall’altra a riflettere i raggi del sole è una montagna di rifiuti (ingombranti e non) abbandonati tra i cespugli e i plinti di cemento dell’ormai dismessa area eventi. C’è di tutto: elettrodomestici, materassi, pneumatici, scarti edilizi, eternit, bombole di gas. In mezzo una distesa di libri e cartacce, inclusi documenti. Cumuli di rifiuti anche lungo il muro di cinta del campo del Progetto Calcio.

«I nostri ispettori e gli agenti di Polizia locale sono costantemente in giro», assicura Guarracino, «ma identificare gli incivili non è facile. Stiamo utilizzando circa 40 telecamere mobili che vengono spostate e nascoste nei punti critici. Nella maggioranza dei casi accertati si tratta di incivili che arrivano da fuori città. Una volta identificati, scatta la denuncia». Sì, perché dallo scorso ottobre abbandonare rifiuti è reato penale. I cittadini rischiano un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Sino al doppio per i rifiuti pericolosi. Imprese o enti la condanna sino a 2 anni e ammenda sino a 26mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA