la cerimonia.
22 febbraio 2026 alle 00:56

L’Arena di Verona dà l’arrivederci al mondo sportivo 

Bolle che danza e un mix di cantanti «Ma al centro ci saranno gli atleti» 

VERONA. Incanto e bellezza tra danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte, davanti agli occhi della premier Meloni e del presidente della Camera Fontana. L'Arena di Verona si prepara così ad accogliere la cerimonia di chiusura di questi XXV Giochi invernali di Milano Cortina, prima Olimpiade "diffusa" esaltante per i colori azzurri. Non Sébastien Lecornu, premier della Francia che “erediterà” l'edizione 2030 dei Giochi invernali. “Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo. Dalle 20.30 l'Anfiteatro Romano si trasformerà nel cuore pulsante dell'evento, che promette di essere molto più di un semplice atto conclusivo: una grande festa collettiva, un racconto dell'Italia attraverso i suoi artisti, una celebrazione capace di unire sport, cultura e spettacolo.

La serata

A guidare la macchina organizzativa è Filmmaster, il cui Ceo Antonio Abete rivendica la portata dell'appuntamento: «Sarà una serata che vuole raccontare l'Italia con il linguaggio dell'arte e della musica. Una degna conclusione di una grandissima Olimpiade, ma anche un momento di festa incredibile per tutti». L'obiettivo, spiega, è trasformare la chiusura in un'esperienza memorabile, all'altezza dell'emozione vissuta dagli atleti e dal pubblico nelle settimane di gara. Il cast degli artisti confermati attraversa generi e sensibilità diverse. Ci sarà Benedetta Porcaroli, volto tra i più amati del cinema italiano contemporaneo, accanto a Roberto Bolle, chiamato a firmare una performance annunciata come “unica”, pensata appositamente per l'occasione.

La musica sarà protagonista con Achille Lauro, Gabry Ponte e i Major Lazer, in un mix capace di parlare a generazioni differenti. Al centro della scena ci saranno soprattutto loro, gli atleti: circa 1.400, forse anche di più, che sfileranno e parteciperanno alla festa finale. «Sono i veri protagonisti», conclude Abete. «Questa cerimonia è pensata per salutarli e ringraziarli, insieme al pubblico, con l'abbraccio dell'Italia intera».

Verso le Paralimpiadi

Verona farà così le prove generali anche per l'altra grande cerimonia, quella che aprirà le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 il 6 marzo prossimo, alla quale è atteso il presidente Mattarella. Un evento che si annuncia controverso dal punto di vista politico, per la presenza di Russia e Bielorussia, che il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di ammettere con le proprie bandiere a differenza del Cio. Nel primo pomeriggio andrà in scena anche l'ultima manifestazione di protesta, ma gli organizzatori escludono infiltrazioni violente.

