L’Arena Beach al Poetto è un caso: dai progetti al flop 

Il grande concerto di Salmo, il primo luglio 2022, doveva essere l’evento di lancio. L’obiettivo era promuovere l’area eventi accanto all’Ippodromo (costata circa 100mila euro) dove l’idea era dar vita a uno spazio in grado di ospitare fino a 3.000 persone per concerti, spettacoli, eventi sportivi a disposizione di chiunque volesse organizzarli. Quel concerto, a causa dell’elevato numero di biglietti venduti (inevitabile con un artista di richiamo come Salmo) non si è mai tenuto perché lo spazio dell’ippodromo è risultato insufficiente. e per questo motivo fu dirottato alla Fiera.

Due anni dopo, l’Arena all’Ippodromo, per il momento, continua a restare vuota. Lo spazio era stato messo a disposizione di chiunque volesse organizzare un evento o spettacolo, e a tale scopo era stato bandito un avviso pubblico. Al quale, però, nessuno aveva partecipato. Segno del disinteresse da parte degli organizzatori che non lo considerano adatto per ospitare eventi e concerti. Ora si apre una stagione nuova: che cosa farà la nuova amministrazione di quello spazio? Lo rilancerà all’interno di un progetto di riqualificazione dell’Ippodromo, oppure le tribune verranno smontate definitivamente? ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA