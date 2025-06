«L'area verde davanti alla scuola di via Talete sarà riqualificata e i giochi vandalizzati saranno quanto prima ripristinati, a cominciare dall'altalena rubata. Si provvederà, inoltre, ad installare una telecamera con finalità di deterrenza contro atti di teppismo che vanificano i nostri quotidiani interventi di cura del verde pubblico». Questo l'annuncio, durante l'ultima seduta del consiglio comunale, dell'assessora all'Ambiente, Luisa Giua Marassi, in risposta a un'interrogazione dell'opposizione (primo firmario Roberto Mura del Gruppo misto) sulle «gravi condizioni di degrado e insicurezza» dei giardinetti di via Talete, al Cep.

«Sin dal nostro insediamento», ha sottolineato l'assessora, «ci siamo attivati per la riqualificazione delle aree degradate o vuote e inutilizzate, ponendo al primo posto la fruizione da parte dei bambini». Per quanto concerne le risorse «il Servizio Verde sta partecipando ad un bando regionale ad hoc in scadenza a metà luglio». Non appena si è avuta notizia del furto «abbiamo provveduto a mettere in sicurezza l'area rimuovendo gli elementi di ancoraggio dell'altalena rubata divenuti pericolosi». È stata inoltre avviata «un'immediata verifica della fattibilità tecnica ed economica del progetto per il ripristino di giochi e arredi rovinati».

