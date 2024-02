L’area sterrata diventa piazza 

Un milione di euro complessivi spesi tra il 2023 e l’inizio del 2024 per rifare slarghi, piazze, cortili, angoli, giardini in città. È l'impegno che il Comune di Nuoro con l’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Fabrizio Beccu, ha preso per riqualificare varie aree del centro abitato.

Con questa somma si è provveduto a rifare le piazze come quella di via Toscana (per citare la più recente), le vie asfaltate a nuovo come via Lombardia, Badu ’e Carros, Murichessa, via Santa Barbara, via Veneto, viale del Lavoro, le nuove aree verdi e parchi destinati alla comunità inserite nel programma straordinario di “interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia”.

L’ultima parte di questi lavori è cominciata nei giorni scorsi in via Milano, davanti alla farmacia Calvisi, una zona sterrata che sarà ribattezzata presto “piazzetta Milano”.

Si chiuderà così il ciclo di lavori cominciato lo scorso anno e che ha tentato di ridare un nuovo volto alla città, dagli angoli del centro alla periferia. (g. pit.)

