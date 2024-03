L’area sportiva polivalente sarà dedicata a Gigi Riva 

A Genuri il ricordo di Gigi Riva. Su proposta dei consiglieri comunali Gianni Melis e Gianluca Vacca, la Giunta ha deliberato l’intenzione di dedicare l’area sportiva polivalente tra via Sini e la strada comunale Baradili-Genuri al campione scomparso. Nello spazio sportivo hanno sede campi da calcio e calcetto, spogliatoi e campi da bocce. È prevista l’installazione di una targa o un murale commemorativo negli spogliatoi, o entrambe le cose. «È il minimo che potevamo fare – dice il sindaco Sandro Branca –. Per ognuno di noi, Gigi Riva è stato un esempio di sportivo e di uomo perché ha amato la Sardegna come noi amiamo la nostra terra e, con un paragone che non meritiamo, come noi ha deciso di restare per migliorare il proprio luogo, quello dove batte il cuore».

L’intitolazione “Area sportiva polivalente - Gigi Riva” celebra il legame indissolubile del campione con il Cagliari Calcio e la Sardegna. Il Comune ha richiesto al prefetto di Cagliari l’autorizzazione a intitolare l’area al campione rossoblù «nonostante sia deceduto da meno di dieci anni, per i meriti acquisiti nello sport e nella vita».

