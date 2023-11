L’Area protetta naviga a vista 

Risorse che diminuiscono anno dopo anno, personale all’osso e pesca dei ricci bloccata da 4 anni. Sono solo alcune delle problematiche che il direttore dell’Area marina protetta del Sinis dovrà affrontare durante il suo nuovo mandato. Massimo Marras per i prossimi cinque anni guiderà nuovamente il parco istituito nel 1997. Aveva superato la selezione ad ottobre scorso, e ora dal ministero dell’Ambiente è arrivato il nulla osta: resterà in carica fino al 2028, salvo, come si legge nel decreto di nomina, una valutazione negativa della sua performance.

I problemi

La riserva marina, fra le più estese d’Italia e con il più alto numero assoluto di pescatori autorizzati, circa un centinaio, è in trincea. Dentro gli uffici dell’Amp, in corso Italia, ci lavorano appena 4 persone: «Due dipendenti tra cui io e altri due collaboratori - spiega Marras - Pochissimi per la mole di lavoro da portare avanti, soprattutto in estate quando c’è l’invasione dei turisti. Ora vedremo se con i fondi del Pnrr sarà possibile assumere almeno altre due persone».

C’è poi il taglio delle risorse: «Dal ministero per la gestione del parco due anni fa abbiamo ricevuto 360mila euro - spiega Marras - Lo scorso anno 20mila euro in meno. Per il 2024 non si sa quanto verrà versato nelle nostre casse, ma pensiamo ancora meno». Altro problema è la poca presenza degli operatori in mare: «Se noi siamo in ufficio non possiamo essere in acqua - va avanti il direttore - Eppure d’estate la nostra presenza è essenziale, anche se non possiamo sanzionare».

I ricci

Altro tasto dolente che il direttore deve gestire è l'impossibilità di pescare i ricci all’interno dnell’Amp. Già da quattro anni il ministero dell’Ambiente ha detto no al prelievo per la poca presenza di esemplari. Decisione mai condivisa dai pescatori di Cabras. «La prossima settimana il Cnr ci consegnerà la relazione con i dati sul monitoraggio dei fondali. Solo dopo si potrà capire come operare». Lo scorso anno Comune e Regione avevano richiesto un incontro congiunto al ministero per supportare l’Amp nella ricerca di soluzioni immediate riguardo la pesca del riccio. Ma la situazione non è cambiata.

I progetti

Non solo problemi. Tra gli obiettivi da mettere in pratica c’è l’installazione di nuovi campi ormeggio e di punti di ricarica per le auto elettriche lungo la costa. Ma anche attivare la rete fognaria a San Giovanni di Sinis. La visto che la pratica è passata dall’Ufficio tecnico comunale all’Amp.

RIPRODUZIONE RISERVATA