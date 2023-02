L’area Pip si ricollega al mondo 

Il dodicesimo giorno senza internet e telefono nell’area artigianale dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità, meteo permettendo. Fino a ieri sera era in corso, infatti, l’intervento per sistemare il cavo che ha causato il black out delle linee nella zona. Alcune aziende già nella serata di ieri hanno potuto ricollegarsi al mondo. Domani l'intervento dovrebbe dirsi completo. La Tim, tramite il suo ufficio stampa, ha comunicato: «Ignoti hanno danneggiato il cavo aereo e il palo di sostegno. L’intervento di sostituzione è in corso, l'azienda stima di ripristinare tutti i servizi entro il 28 febbraio».

In panne

Le aziende dell’area destinata agli insediamenti produttivi della cittadina da giovedì 16 febbraio sono rimaste senza linea telefonica e senza rete internet, pane quotidiano per molte di loro. Così, si sono dovute arrangiare per poter continuare a lavorare limitando al massimo i danni, utilizzando cellulari, hot spot o “saponette” per poter continuare a mandare Pec, fare ordini, controllare i portali, aprire i sinistri, inviare fatture e quant’altro. Giorgio Arzu, dell’autocarrozzeria AGB Car spiega. «Lavoriamo con i cellulari, però anche non avere la linea telefonica non ti consente di lavorare a regime. Non è la stessa cosa, ovviamente. Ho visto che stanno intervenendo, speriamo venga risolto il prima possibile». A sollecitare l’azienda, anche l’amministrazione tramite il suo assessore alla digitalizzazione Renato Pilia: «Abbiamo fatto presente all’azienda che, trattandosi di servizi essenziali in un’area strategica, era necessaria un’accelerazione dell’intervento. L’intervento dovrebbe concludersi entro domani compatibilmente con il maltempo. Il nostro assessorato è sempre stato molto attento alle esigenze di connettività di cittadini e imprese e pertanto non potevamo che avere una risposta immediata al problema».

