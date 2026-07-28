L’area Pip si apre al commercio 

Cinquant’anni dopo la sua nascita, il Piano per gli insediamenti produttivi di Marrubiu si prepara a cambiare pelle. Nato negli anni Settanta con l’obiettivo di trasferire officine e attività artigianali fuori dal centro abitato, così da avere più spazi, ridurre rumori, inquinamento e criticità ambientali, il Pip si avvia ora verso una trasformazione profonda che ne ridefinisce identità e finalità.

Da comparto destinato alla produzione, diventerà una vetrina commerciale, pensata per lo scambio, i servizi alle imprese e l’attrazione di nuovi operatori economici.

La svolta

Il Consiglio comunale ha approvato la variante che introduce ufficialmente la zona commerciale, ampliando le destinazioni d’uso e rendendo l’area più appetibile. Un passaggio che segna una svolta nella pianificazione locale e che, secondo l’amministrazione, risponde alle esigenze di un territorio che guarda al futuro.

Il sindaco

«L’attuale Pip – evidenzia Luca Corrias - è il risultato di un percorso avviato nel 1976 con il Piano di lottizzazione industriale. In mezzo secolo è stato aggiornato più volte, adattandosi alle esigenze del territorio. Oggi la domanda è cambiata: operatori economici di tutta l’Isola guardano con interesse alla posizione strategica dei nostri lotti, al grande afflusso di traffico delle Statali 131 e 126. La destinazione commerciale nasce per rispondere a questa domanda e per rendere il Pip più moderno e capace di generare sviluppo». Corrias sottolinea anche un elemento tecnico che ha permesso di accelerare l’iter. «La Provincia ha escluso la variante dalla procedura di Vas, confermando che non comporta impatti ambientali significativi. Questo ci consente di proseguire rapidamente e di portare a compimento un aggiornamento che non modifica l’impianto del nostro Puc».

L’assessora

Anche l’assessora alla zona Pip e urbanistica, Claudia Marras, sottolinea il valore economico della trasformazione.

«La nuova zona commerciale rappresenta un’opportunità concreta per Marrubiu. Significa creare condizioni favorevoli per l’insediamento di nuove attività, offrire servizi alle imprese presenti e valorizzare un’area che oggi conta 60 aziende operative e oltre 40 lotti disponibili. È una scelta che guarda allo sviluppo, alla competitività e alla capacità del nostro paese di attrarre investimenti».

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