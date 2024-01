L’area Pip piace alle imprese 

Un nuovo complesso di 2.500 metri quadri di superficie, pronto per essere locato, certifica la nuova vocazione commerciale del Pip di Serramanna, dove alle quattro imprese già attive (una nel campo della vendita automezzi agricoli, una concessionaria di auto, una di commercio di prodotti agricoli ed enologici e un’altra ancora di vendita di legname) si aggiungono, spiega il sindaco Gabriele Littera, «alcuni altri lotti dati in concessione che, data l’attitudine imprenditoriale degli assegnatari, potrebbero dare luogo alla realizzazione di attività commerciali».

«Investiti 4 milioni»

L’ultimo nato è un capannone che a breve taglierà il nastro del fine lavori: lo ha realizzato un impresario edile di Ghilarza, Riccardo Floris, che ha investito diversi milioni di euro nel fabbricato, che si candida a ospitare la più grande attività commerciale del Pip “Su Mattoni” di Serramanna. «Dall’acquisto dell’immobile alla realizzazione del fabbricato – dice l’impresario – il nostro investimento è di 4 milioni di euro». Sarà dato in affitto.

Che tipo di attività ospiterà? Esclusa, per il momento, la ripetizione di un nuovo discount alimentare, tra le ipotesi si fa strada quella di una grossa rivendita per il fai-da-te. «C’è già l’interesse di diversi operatori», si limita a dire l’imprenditore di Ghilarza, che “vede” già la possibile ricaduta occupazionale dell’investimento.

Capacità attrattiva

«Inizialmente – ricorda il sindaco – nel Pip non era previsto l’insediamento di attività commerciali. Poi una variazione ha permesso anche questo tipo di impresa». Littera registra il nuovo interesse attorno al Piano insediamenti produttivi sorto più di 30 anni fa sulla statale 196 bis, tra Serramanna e Samassi, a ridosso dello stabilimento conserviero Casar: «Molti – prosegue – hanno trasferito qui il centro della loro attività, e il Pip è il cuore dell’impresa serramanese. La sfida non è stata, e non è, tanto far spostare all’esterno del paese le imprese impattanti, quanto invece di farne arrivare e nascere di nuove. Il segnale impositivo sono le imprese interessate a insediarsi da noi».

Ricadute positive

Il sindaco si sofferma sui benefici economici e occupazionali della tendenza: «Ogni nuova attività porta benefici e interesse anche per le altre già insediate, con la possibilità di generare ulteriori redditi e più occupazione, come avviene in alcune attività di trasformazione e confezionamento agroalimentare che nella stagione del carciofo impiegano per sei mesi 40-50 donne».

Progetti di ampliamento

Nemmeno l’esaurimento, di fatto, dei lotti del Pip smonta il sindaco di Serramanna: «Abbiamo riacquisito un lotto che andrà a bando», fa sapere Littera. «E nel frattempo è in corso la progettazione dell’ampliamento del Pip che spero possa compiersi nel giro di un paio d’anni».

